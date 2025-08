Jashari Milan, retroscena da brividi raccontato da Fabrizio Romano: tutte le squadre rifiutate dal calciatore. Le ultimissime sui rossoneri

La trattativa che ha portato Ardon Jashari a vestire la maglia del Milan è stata una vera e propria prova di forza, dove la volontà del calciatore si è rivelata l’elemento fondamentale e determinante per la sua riuscita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il neo acquisto rossonero è un tifoso del Milan fin da bambino, e questo legame viscerale con i colori rossoneri ha spinto Jashari a forzare la mano in ogni modo possibile.

La sua determinazione è andata oltre la semplice preferenza. Prima dell’impegno di Champions League, il centrocampista ha avuto un faccia a faccia molto duro con la dirigenza del Club Brugge, chiedendo espressamente di non essere convocato perché voleva solo il Milan. La sua insistenza è stata tale da rendere l’aria irrespirabile nel club belga, con richieste di cessione ripetute e costanti che hanno messo il Bruges con le spalle al muro, costringendolo ad assecondare la volontà del ragazzo. Jashari non voleva semplicemente cambiare squadra, voleva andare al Milan, e lo ha fatto capire a chiare lettere.

La determinazione del calciatore si è manifestata anche sul mercato, dove il Milan è rimasto l’unica squadra in corsa. Nel corso delle settimane, Jashari ha detto no a tutte le squadre che si erano interessate a lui. La lista è lunga e prestigiosa, include colossi come Borussia Dortmund e Manchester United, oltre a diversi club di Bundesliga e Premier League. Anche in Italia, il Napoli aveva chiesto informazioni, ma la risposta è stata sempre la stessa: “Voglio solo il Milan“. Una volontà ferrea che ha trionfato, coronando il sogno del calciatore.