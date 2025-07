Jashari Milan, rinuncia a parte dell’ingaggio: il gesto del giocatore

Jashari vuole solo il Milan e lo fa capire anche dal punto di vista economico. Prosegue la trattativa infinita

MILANO – La trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero classe 2002, sta entrando nel vivo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, un elemento chiave per sbloccare l’impasse è emerso: la grande disponibilità del giocatore stesso. Jashari, considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo per la sua visione di gioco, la capacità di recupero palla e la precisione nei passaggi, è pronto a compiere un sacrificio economico pur di vestire la maglia rossonera.

Le negoziazioni tra i Diavoli e il club belga si sono protratte a lungo, con il Brugge che ha mantenuto una posizione ferma sulla valutazione del cartellino del giocatore. I rossoneri, guidati dall’abile direttore sportivo Igli Tare, hanno lavorato incessantemente per trovare la quadra e portare a Milanello il mediano desiderato dal tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per la sua pragmatica gestione della squadra.

In un gesto di notevole generosità e forte desiderio di approdare in Serie A, Jashari ha manifestato la sua volontà di rinunciare a una parte del proprio ingaggio. Questa mossa, di grande impatto sulla bilancia economica dell’operazione, mira a raggiungere quel “giusto equilibrio” finanziario che potrebbe finalmente sbloccare l’affare e permettere ai lombardi di chiudere l’acquisto. La volontà del calciatore di venire incontro alle esigenze del club milanese è un segnale forte del suo attaccamento al progetto sportivo e della sua determinazione a giocare in uno dei campionati più prestigiosi d’Europa.

L’ottimismo cresce tra le parti, con la sensazione che questo atto di disponibilità da parte del giovane regista possa essere la chiave di volta per superare gli ultimi ostacoli. L’arrivo di Jashari rafforzerebbe notevolmente il centrocampo del club di Via Aldo Rossi, fornendo ad Allegri un’opzione preziosa per la sua mediana e un talento su cui costruire il futuro. I tifosi del Milan, ansiosi di vedere nuovi innesti di qualità, attendono con trepidazione la fumata bianca per accogliere il loro potenziale nuovo numero 6.