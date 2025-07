Jashari Milan, in arrivo la svolta definitiva! Contatti in giornata, Furlani prepara il rilancio decisivo

Jashari Milan, oggi nuovi contatti con il Brugge per il centrocampista svizzero: Furlani prepara il rilancio decisivo

Il calciomercato Milan non molla la presa su Ardon Jashari. La pista che porta al giovane e promettente centrocampista svizzero è più che mai viva, e il club rossonero, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha in programma nuovi e decisivi contatti per tentare di sbloccare una trattativa complessa con il Brugge. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la mediana con un elemento di qualità e prospettiva, in linea con la visione strategica della nuova dirigenza.

La notizia, rilanciata con autorevolezza da Matteo Moretto, una delle fonti più affidabili del calciomercato, conferma l’interesse concreto del Milan per Jashari. Dopo un primo approccio che non ha portato ai risultati sperati, il Diavolo è pronto a intensificare gli sforzi e a presentare una nuova offerta al club belga. La volontà di Jashari di vestire la maglia rossonera potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel superare le resistenze del Brugge, che finora ha mantenuto una posizione ferma sulla valutazione del cartellino del suo talento.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo ha iniettato nuova linfa nelle strategie di mercato del Milan. Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel chiudere affari complessi, vede in Jashari il profilo ideale per il centrocampo che Massimiliano Allegri intende costruire. Allegri, dal canto suo, ha espresso la necessità di avere giocatori dinamici, tecnici e con una visione di gioco che si sposi con il suo modulo preferito. Jashari, con la sua capacità di recuperare palloni, la sua visione di gioco e la sua predisposizione alla costruzione, risponde perfettamente a queste esigenze.

Il Milan sta cercando un centrocampista che possa portare equilibrio e qualità in un reparto che ha mostrato alcune lacune nella scorsa stagione. La giovane età di Jashari (classe 2002) lo rende un investimento a lungo termine, in perfetta sintonia con la linea verde che la società intende perseguire. La sua esperienza a livello internazionale con la nazionale svizzera e in competizioni europee con il Brugge lo rende un profilo già pronto per grandi palcoscenici, pur conservando ampi margini di crescita.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a sbloccare questa intricata trattativa. I contatti tra le due società saranno costanti, e l’ottimismo in casa rossonera sembra crescere. Tare e Allegri sono decisi a portare Jashari a Milanello, convinti che possa diventare un elemento chiave del nuovo Milan, capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. L’attesa dei tifosi rossoneri è palpabile: Ardon Jashari potrebbe essere il primo grande colpo della nuova era targata Tare-Allegri.