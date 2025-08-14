Jashari Milan, Ravezzani non ha dubbi: «Dalla conferenza stampa si è capita facilmente questa cosa»

Jashari Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha elogiato lo stile e la compostezza del centrocampista svizzero: le dichiarazion

Milano abbraccia il suo nuovo talento: 22 agosto 2025, Ardon Jashari è ufficialmente sbarcato nel mondo rossonero, presentandosi in grande stile a Casa Milan e incontrando i tifosi al Flagship Store di via Dante. Accanto ai nuovi acquisti Terracciano ed Estupinan, il centrocampista svizzero ha già lasciato il segno, non solo con le sue prestazioni in campo, ma anche con la sua eloquenza fuori dal rettangolo verde.

Le ottime impressioni suscitate nell’amichevole di Dublino contro il Leeds United, dove ha giocato un’ora mettendo in mostra le sue qualità, sono state confermate dalla sua prima conferenza stampa. Jashari, ex Club Brugge, ha dimostrato maturità e intelligenza, come sottolineato anche da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Sul suo profilo X, Ravezzani ha commentato: “Parla bene (l’inglese) ragiona bene. Si vede che è un ragazzo maturo e intelligente. Per inciso, avevo scritto che Jashari è un play e più di un fenomeno qui aveva sentenziato che non capivo il suo ruolo. Peccato che qui si definisca esattamente un play come Pirlo“. Questa affermazione, che accosta il giovane svizzero a una leggenda rossonera come Andrea Pirlo, non può che entusiasmare i sostenitori del Milan.

L’arrivo di Jashari si inserisce perfettamente nella strategia del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La ricerca di un playmaker di qualità, capace di dettare i ritmi di gioco e di impostare l’azione con visione e precisione, era una priorità per la dirigenza. Jashari, con la sua abilità nel controllo palla, la sua visione di gioco e la sua capacità di smistare il pallone con intelligenza, sembra incarnare proprio quel profilo.

Il suo adattamento al calcio italiano sarà fondamentale, ma le prime indicazioni sono estremamente positive. La sua padronanza dell’inglese facilita l’integrazione nel gruppo e la comunicazione con lo staff tecnico. La sua intelligenza calcistica, unita alla sua giovane età, lo rende un investimento per il presente e per il futuro del Milan. I tifosi rossoneri possono sognare un centrocampo dinamico e fantasioso, con Jashari a dirigere l’orchestra, affiancato da giocatori come Terracciano ed Estupinan, pronti a dare il loro contributo.

L’entusiasmo attorno a Jashari è palpabile. Il suo incontro con i tifosi in via Dante ha dimostrato quanto la sua figura sia già entrata nel cuore dei sostenitori milanisti. La sua umiltà e la sua determinazione trasparevano chiaramente, promettendo un impegno costante per la maglia rossonera. Il Milan si prepara a una stagione ricca di sfide, e l’apporto di Ardon Jashari sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi prefissati dalla società sotto la guida di Tare e Allegri. Il percorso è appena iniziato, ma le premesse per una grande avventura ci sono tutte.