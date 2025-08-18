Jashari Milan, il messaggio del nuovo arrivato ai tifosi! Ringraziamento speciale per il suo esordio. Le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan contro il Bari in Coppa Italia non è stata solo il primo passo in una competizione che il club vuole onorare, ma ha segnato anche un momento speciale per uno dei nuovi acquisti estivi. L’atteso debutto ufficiale di Ardon Jashari con la maglia rossonera è finalmente arrivato, e il centrocampista svizzero ha voluto celebrarlo con un messaggio pieno di entusiasmo sui social media.

Jashari, arrivato dal Club Brugge dopo una trattativa lunga e complessa che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso per settimane, è entrato in campo al 65′ al posto di Ruben Loftus-Cheek. Sebbene siano stati solo pochi minuti, l’emozione di esordire in una partita ufficiale a San Siro non è passata inosservata, e il giovane talento ha subito mostrato la sua voglia di lasciare il segno.

Al fischio finale, la gioia per la vittoria per 2-0 ha spinto Jashari a condividere la sua felicità con i tifosi su Instagram. Il suo messaggio, conciso ma eloquente, è stato un inno al suo debutto: “Prima partita a San Siro, prima vittoria. Grazie per la calorosa accoglienza“. Parole che raccontano non solo la sua soddisfazione per il successo sportivo, ma anche la sua gratitudine per l’accoglienza calorosa ricevuta dai tifosi milanisti.

L’esordio di Jashari è una notizia eccellente per il Milan, che vede un altro dei suoi nuovi acquisti integrarsi con successo e iniziare a dare un contributo concreto alla causa. Questo debutto positivo, unito alla vittoria, è il miglior modo per l’attaccante svizzero di iniziare il suo percorso in rossonero, un segnale che il duro lavoro è già stato premiato e che il suo futuro al Milan si preannuncia roseo.