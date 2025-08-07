Jashari Milan, Pellegatti assicura: «I rossoneri hanno preso un grandissimo giocatore, sono felice. Sul tema punto vi dico questo»

Jashari Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato con entusiasmo l’arrivo dello svizzero e non solo: le dichiarazioni

Carlo Pellegatti, voce storica e autorevole del giornalismo sportivo milanista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione “Calciomercato e Ritiri” per analizzare le recenti mosse di mercato del Milan e tracciare un quadro delle possibili future operazioni. Le sue dichiarazioni, sempre molto attese dai tifosi rossoneri, hanno toccato temi caldi come l’arrivo di Ardon Jashari, le ambizioni su Dusan Vlahovic e la sorprendente pista che porta a Rasmus Hojlund, il tutto nel contesto della nuova dirigenza rossonera che vede Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica.

Jashari: il nuovo gioiello rossonero

Il noto giornalista si è detto entusiasta dell’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero che promette di rafforzare il reparto mediano del Diavolo. “Sono molto contento, me lo hanno descritto molto bene,” ha esordito Pellegatti. L’investimento su Jashari sembra confermare la strategia del Milan di puntare su giovani talenti con grandi margini di crescita. “Ha vinto il duello con Ederson, uno dei migliori centrocampisti in Italia. È un giocatore completo, che sa inserirsi, il Milan ha preso un grandissimo giocatore. Per il resto il padrone della verità è il tempo.” Parole che lasciano intendere come l’ambiente rossonero riponga grandi speranze in questo promettente profilo, atteso per dare un contributo significativo alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. L’arrivo di Jashari, fortemente voluto dal DS Igli Tare, testimonia la volontà di costruire un Milan solido e proiettato nel futuro.

Vlahovic, un sogno nel cassetto ma non una priorità

Il nome di Dusan Vlahovic continua a infiammare la fantasia dei tifosi milanisti, ma Pellegatti ha fornito un quadro più realistico sulla situazione dell’attaccante serbo. “So che tutti sono molto affascinati da questo nome,” ha affermato Pellegatti, consapevole dell’appeal che l’ex Fiorentina esercita sul popolo rossonero. Tuttavia, ha chiarito la posizione del Milan: “Dal Milan non me lo hanno mai dato come primo della lista. Me l’hanno messo in lista? Sì. Ma mai come primo della lista.” Questa dichiarazione suggerisce che, nonostante Vlahovic sia un profilo gradito e monitorato dal nuovo DS Igli Tare, non rappresenti la prima scelta assoluta per l’attacco rossonero. “Secondo me i tifosi sarebbero molto contenti se arrivasse e l’ambiente Milan potrebbe rilanciarlo.” Un’eventuale operazione per Vlahovic sarebbe sicuramente un colpo di mercato di grande impatto, capace di accendere l’entusiasmo della piazza e fornire a Mister Allegri un terminale offensivo di altissimo livello.

Hojlund, la sorpresa che può cambiare le carte in tavola

E proprio mentre si parla di Vlahovic, Pellegatti ha acceso i riflettori su una nuova e intrigante pista: quella che porta a Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta. “Però in questo momento attenzione a Hojlund,” ha ammonito il giornalista, lanciando un’indiscrezione che potrebbe rivoluzionare i piani di mercato del Milan. La chiave di volta di questa operazione sembra essere il Manchester United, che dovrebbe acquisire Benjamin Sesko. “Il Manchester United dovrebbe prendere Sesko, il Milan cercherà il prestito e un intermediario, Paolo Busardò, sta lavorando su questa operazione.” Si profila dunque una manovra a incastro che coinvolgerebbe più club e che vedrebbe il Milan tentare la via del prestito, una formula spesso utilizzata dal DS Igli Tare per aggirare ostacoli economici. Il costo del cartellino di Hojlund, stimato intorno ai 30 milioni di euro dal Manchester United, rappresenta al momento un ostacolo significativo per le casse rossonere. “Il Manchester chiede 30 milioni e il Milan difficilmente ci arriverà.” Tuttavia, la tenacia del Milan e la capacità del nuovo DS Igli Tare di trovare soluzioni creative potrebbero rendere questa operazione meno improbabile di quanto sembri, offrendo a Massimiliano Allegri un’opzione giovane e promettente per l’attacco.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire le strategie di mercato del Milan, con il DS Igli Tare e Mister Allegri impegnati a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.