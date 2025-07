Jashari Milan, il retroscena di Pellegatti: «I rossoneri si stanno stancando anche se lui è innamorato del Milan. Ora come ora…». Le ultimissime

La trattativa che dovrebbe portare Ardon Jashari al Milan si sta trasformando in una vera e propria telenovela, con il Bruges che sta rendendo la vita difficile ai rossoneri. Carlo Pellegatti, giornalista esperto delle dinamiche milaniste, ha espresso sul suo canale YouTube tutta la frustrazione che serpeggia in casa Milan per un affare che sembra non voler decollare.

Secondo Pellegatti, il Milan ha la chiara percezione che il Bruges stia alzando l’asticella delle richieste in modo spropositato. “Il Milan è convinto che se anche dovesse arrivare a 40, e non ci arriverà,” ha spiegato Pellegatti, riferendosi alla cifra in milioni di euro, “il Bruges andrebbe alla Premier chiedendo 45.” Questa strategia del club belga, che punta a scatenare un’asta con le ricche squadre inglesi, sta portando il Milan a un punto di rottura. La sensazione è che i rossoneri si stiano “stancando del gioco legittimo del Bruges”, che pur di massimizzare il profitto sta mettendo a dura prova la pazienza del Diavolo.

Nonostante le difficoltà, il Milan non ha intenzione di cambiare obiettivo. E la ragione è chiara: “il Milan non cambia obiettivo, perché farebbe il gioco del Bruges, con Jashari che sarebbe costretto a dire sì ad altri club.” Questo sottolinea una determinazione ferrea da parte della dirigenza rossonera a non cedere al ricatto economico, rischiando di perdere il giocatore e di avallare la strategia al rialzo del Bruges.

Un fattore cruciale, e che continua a tenere accesa la speranza dei tifosi milanisti, è la chiara volontà del giocatore. “Lui è innamorato del Milan”, ha ribadito Pellegatti. Questa dichiarazione è fondamentale, poiché la volontà del calciatore potrebbe alla fine rivelarsi l’ago della bilancia. La speranza è che Jashari possa fare pressione sul suo club per facilitare il trasferimento, permettendo al Milan di concludere una trattativa che si preannuncia più complessa del previsto. La finestra di mercato è ancora aperta, ma la corsa contro il tempo per Jashari si fa sempre più serrata.