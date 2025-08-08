Jashari Milan, arriva la benedizione di Carlo Pellegatti. E quella che vinse il duello contro Ederson… Le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo acquisto del Milan, Jashari, ha già ricevuto l’approvazione di Carlo Pellegatti, che ai microfoni di TMW RADIO ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del centrocampista. “Sono molto contento”, ha esordito Pellegatti, rivelando di aver ricevuto ottime referenze sul giocatore. La sua convinzione nasce anche da un episodio specifico, che testimonia la qualità e la grinta del neo-rossonero: “Ha vinto il duello con Ederson contro l’Atalanta in Champions League lo scorso anno“.

Pellegatti descrive Jashari come uno dei migliori centrocampisti in Italia e lo ritiene un “giocatore completo”, capace non solo di svolgere un ruolo di rottura e costruzione a centrocampo, ma anche di proporsi in avanti. La sua capacità di “sapersi inserire” con efficacia lo rende una risorsa preziosa per il centrocampo del Milan, fornendo una dinamicità che si sposa perfettamente con le ambizioni del club.

L’entusiasmo per l’operazione di mercato è palpabile nelle parole del noto commentatore, che non ha dubbi sulla qualità del giocatore. Il Milan si è assicurato un “grandissimo giocatore”, pronto a dare il suo contributo. Tuttavia, Pellegatti conclude la sua analisi con una nota di realismo, ricordando un principio fondamentale del calcio: “Per il resto il padrone della verità è il tempo”. Solo il campo, infatti, potrà confermare le aspettative e le speranze riposte in questo promettente innesto.