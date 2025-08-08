Connect with us

HANNO DETTO

Jashari Milan, arriva la benedizione di Carlo Pellegatti. E quella che vinse il duello contro Ederson...

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, stoccata di Ravezzani! Le sue parole su questo colpo di Tare stanno facendo discutere

HANNO DETTO

Costacurta a cuore aperto: «Critico troppo il Milan? Lo faccio solamente per questo motivo!»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Hojlund è il nome in cima alla lista? La rivelazione di Fabrizio Romano sul bomber danese

HANNO DETTO

Vlahovic Milan, la rivelazione di Carlo Pellegatti cambia le carte in tavola! Le sue parole non lasciano dubbi

HANNO DETTO

Jashari Milan, arriva la benedizione di Carlo Pellegatti. E quella che vinse il duello contro Ederson…

Milan news 24

Published

42 minuti ago

on

By

Jashari

Jashari Milan, arriva la benedizione di Carlo Pellegatti. E quella che vinse il duello contro Ederson… Le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo acquisto del Milan, Jashari, ha già ricevuto l’approvazione di Carlo Pellegatti, che ai microfoni di TMW RADIO ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del centrocampista. “Sono molto contento”, ha esordito Pellegatti, rivelando di aver ricevuto ottime referenze sul giocatore. La sua convinzione nasce anche da un episodio specifico, che testimonia la qualità e la grinta del neo-rossonero: “Ha vinto il duello con Ederson contro l’Atalanta in Champions League lo scorso anno“.

Pellegatti descrive Jashari come uno dei migliori centrocampisti in Italia e lo ritiene un “giocatore completo”, capace non solo di svolgere un ruolo di rottura e costruzione a centrocampo, ma anche di proporsi in avanti. La sua capacità di “sapersi inserire” con efficacia lo rende una risorsa preziosa per il centrocampo del Milan, fornendo una dinamicità che si sposa perfettamente con le ambizioni del club.

L’entusiasmo per l’operazione di mercato è palpabile nelle parole del noto commentatore, che non ha dubbi sulla qualità del giocatore. Il Milan si è assicurato un “grandissimo giocatore”, pronto a dare il suo contributo. Tuttavia, Pellegatti conclude la sua analisi con una nota di realismo, ricordando un principio fondamentale del calcio: “Per il resto il padrone della verità è il tempo”. Solo il campo, infatti, potrà confermare le aspettative e le speranze riposte in questo promettente innesto.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.