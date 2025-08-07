Jashari Milan, il nuovo giocatore sulla trattativa: «Il mio sogno più grande, le altre offerte…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’entusiasmo di Ardon Jashari per il suo approdo in rossonero è evidente e traspare in ogni sua parola. Nella sua prima intervista a Milan TV, il neo-centrocampista del Milan ha raccontato le emozioni e le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il club di Via Aldo Rossi, confermando come questa sia stata la sua unica vera volontà.

“Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia a convincermi”. Queste parole sottolineano come la sua decisione sia stata il frutto di una valutazione attenta e ponderata, dove le ambizioni sportive e la chiarezza del progetto tecnico hanno avuto un peso determinante. L’interesse del club non ha soltanto riempito di orgoglio il giovane talento, ma ha anche offerto una visione del futuro che ha convinto lui e i suoi cari.

Oltre alla razionalità, a guidare la scelta c’è stata anche una forte componente emotiva. Jashari ha spiegato che il Milan è sempre stato un punto di riferimento nella sua vita, un sogno che si è coltivato fin da bambino. “Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan… Il sogno è diventato realtà”. Un legame profondo e radicato che va ben oltre la semplice firma su un contratto e che lo rende ancora più motivato a dare il massimo per i colori rossoneri. La sua parola, data al club quando la scelta era ormai matura, è il segno di un impegno serio e della profonda gratitudine per un sogno che si è finalmente avverato.