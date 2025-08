Jashari Milan, il tecnico del Brugge spiazza tutti in conferenza stampa: l’ha detto veramente!

Condividi via email

Jashari Milan, intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Brugge ha commentato il passaggio in rossonero del centrocampista

Milano si prepara ad accogliere un nuovo talento. Ardon Jashari è quasi ufficialmente un giocatore del calciomercato Milan, con l’accordo che ha trovato la fumata bianca nelle scorse ore. La notizia, nell’aria da giorni, è stata sostanzialmente confermata dalle parole del tecnico del Brugge, Nicky Hayen, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo. Le sue dichiarazioni, concise ma significative, hanno sciolto gli ultimi dubbi su un trasferimento che rappresenta un affare record per il calcio belga e un colpo importante per il nuovo corso rossonero sotto la direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri.

“Il trasferimento di Jashari? Siamo sempre rimasti calmi al riguardo. Credo sia importante che ora ci sia chiarezza”, ha dichiarato Hayen, il cui tono pacato ma deciso ha sottolineato la serenità con cui il club belga ha gestito la vicenda. Una serenità che si era già palesata con la mancata convocazione del giovane svizzero per la partita contro il Salisburgo, un segnale inequivocabile di come la trattativa fosse ormai ai dettagli finali. Questa scelta ha permesso a tutte le parti di procedere con la dovuta calma, evitando distrazioni e garantendo la massima professionalità in un momento così delicato per il giocatore.

Per il Brugge si tratta di un’operazione economicamente straordinaria. La cifra incassata per il cartellino di Jashari rappresenta infatti un record assoluto per una cessione da parte di un club belga, a testimonianza del valore e del potenziale riconosciuti al centrocampista classe 2002. Questo successo finanziario consentirà al Brugge di reinvestire e consolidare la propria posizione nel panorama calcistico europeo.

Per Jashari, invece, si apre un nuovo capitolo entusiasmante della sua carriera. Dopo un solo anno, ma intenso e ricchissimo di successi, con la maglia del Brugge, il centrocampista è pronto ad abbracciare il rossonero. La sua esperienza in Belgio si chiude con numeri di tutto rispetto: 52 presenze complessive e 4 reti, a cui si aggiungono i prestigiosi riconoscimenti di miglior giocatore e miglior giovane del campionato, un doppio premio che ne certifica il talento cristallino e la rapida crescita. Questi successi gli hanno permesso di attirare l’attenzione di club di primissimo livello, tra cui il Milan che ha saputo affondare il colpo.

L’arrivo a Milano è imminente. Jashari è atteso all’aeroporto di Linate alle 23 di questa sera, pronto per iniziare ufficialmente la sua avventura italiana. Domani mattina, poi, saranno le visite mediche propedeutiche alla firma di un contratto quinquennale che lo legherà al Milan fino al 2030. Il suo ingaggio si aggirerà intorno ai 2.5 milioni di euro a stagione, una cifra importante che testimonia la fiducia che la dirigenza rossonera, con in testa il nuovo DS Igli Tare, ripone nelle sue qualità. Con l’inserimento di Jashari, il Milan di Massimiliano Allegri si assicura un rinforzo di prospettiva nel centrocampo, un giocatore che potrà dare il suo contributo fin da subito, ma con ampi margini di miglioramento per il futuro. Questo acquisto segna un ulteriore tassello nella costruzione di una squadra sempre più competitiva e proiettata verso traguardi importanti.