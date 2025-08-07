Jashari Milan, la spiegazione sul numero 30: «Voglio renderlo storico, l’ho scelto per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Ardon Jashari, il nuovo centrocampista del Milan, ha svelato ai canali ufficiali del club la storia dietro la sua scelta del numero di maglia. Non un numero casuale, ma il 30, carico di un significato profondo che lega il suo passato, il suo idolo e le sue ambizioni future.

“Ho iniziato con il numero 30 in Svizzera, nel mio club giovanile dove sono diventato professionista,” ha spiegato Jashari. Il numero è quindi un simbolo delle sue radici, un legame con gli inizi della sua carriera e con il percorso che lo ha portato fino a San Siro. Ma la storia non finisce qui. Il 30 è anche un omaggio a una delle più grandi leggende del calcio: “Amo Messi, quindi l’ho preso perché anche lui ha iniziato con questo numero“. Un tributo al suo idolo e un’ulteriore motivazione a eccellere.

La scelta è dettata anche dalla superstizione, un elemento non insolito nel mondo del calcio. “Mi ha portato fortuna in Svizzera ed in Belgio, quindi l’ho voluto tenere,” ha ammesso Jashari. Il numero 30 diventa così un amuleto, un talismano che lo ha accompagnato nel suo viaggio e che spera continui a portargli fortuna nella sua avventura rossonera.

Infine, il centrocampista ha lanciato un chiaro messaggio sulle sue ambizioni: “Spero di renderlo un numero storico“. Un desiderio che va oltre il semplice calcio, mostrando la sua determinazione a lasciare un segno indelebile nel Milan e a legare la sua carriera ai successi del club.