31 minuti ago

Jashari Milan, il nuovo giocatore si descrive: «I miei punti di forza credo che siano questi, sono pronto a…». Le ultimissime sui rossoneri

Ardon Jashari si è presentato al mondo rossonero attraverso la sua prima intervista a Milan TV, e lo ha fatto con la chiara consapevolezza dei propri mezzi. Il nuovo centrocampista del Milan ha subito messo in luce le qualità che intende mettere a disposizione della squadra, offrendo una precisa auto-descrizione del suo stile di gioco e del suo potenziale contributo.

Al centro del suo profilo c’è la forza fisica, un aspetto su cui il giocatore ha insistito: “Fisicamente posso avere un impatto importante“, ha dichiarato, lasciando intendere la sua capacità di farsi sentire in mezzo al campo. Questo impatto non si limita a una sola fase del gioco; Jashari si è descritto come un elemento versatile, pronto a lavorare sia in fase di non possesso che in quella offensiva. “Posso dare una mano in entrambe le fasi“, ha aggiunto, evidenziando una poliedricità molto richiesta nel calcio moderno.

Oltre alla pura fisicità, lo svizzero ha sottolineato anche le sue doti tecniche e la sua visione di gioco. Ha la capacità di creare pericoli e di essere decisivo negli ultimi metri, un aspetto fondamentale per un centrocampista. “Posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde“, ha spiegato, un’affermazione che fa sognare i tifosi rossoneri. Sono proprio queste le qualità, a suo dire, che rappresentano i suoi punti di forza e con cui vuole aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

