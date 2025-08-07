Jashari Milan: «Calciatori preferiti? Dico sicuramente Baggio, anche se non posso non menzionare anche lui», Le ultimissime sui rossoneri

Nella sua prima intervista ufficiale a Milan TV, il nuovo centrocampista rossonero Ardon Jashari ha svelato le sue ispirazioni calcistiche, lanciando un messaggio chiaro sulle sue ambizioni. Alla domanda sui suoi idoli, il talento svizzero ha citato due leggende del club: Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Una scelta che non è casuale e che riflette la sua visione del calcio.

Jashari ha spiegato di essere rimasto affascinato dal loro stile di gioco e dalle loro straordinarie qualità tecniche. “Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti“, ha dichiarato. In particolare, ha evidenziato la loro creatività e la capacità di incidere in ogni azione con il tocco finale, sottolineando: “Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare“.

Questa dichiarazione offre un’indicazione precisa sul tipo di giocatore che Jashari intende essere per il Milan. Non un semplice mediano di rottura, ma un centrocampista con una visione di gioco e una qualità nel passaggio che richiamano i grandi registi del passato. L’accostamento a due icone del genere non solo testimonia il suo profondo rispetto per la storia del club, ma esprime anche la sua volontà di lasciare un segno importante, emulando la loro classe. La sua avventura in rossonero inizia con un’eredità pesante, ma anche con una chiara missione: infondere creatività e tecnica al centrocampo.