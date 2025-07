Jashari Milan, rifiutata l’ultima offerta da 33,5 milioni! Adesso Tare… Ultime. Segui gli aggiornamenti di mercato

Il Milan è attualmente molto attivo sul calciomercato, e uno dei nomi caldi per il centrocampo è quello di Ardon Jashari. Tuttavia, la strada per portare il giovane talento svizzero a Milano si è rivelata più complicata del previsto. Stando a quanto riportato da Sacha Tavolieri, fonte affidabile nel mondo del calcio, il Club Brugge ha rifiutato l’offerta presentata dai rossoneri.

L’offerta del club meneghino ammontava a 33,5 milioni di euro più bonus, una somma considerevole che però non è bastata a convincere la squadra belga a cedere uno dei suoi giocatori più promettenti.

Ardon Jashari, centrocampista centrale nato nel 2002, si è messo in mostra nelle ultime stagioni grazie alle sue ottime performance con il Club Brugge. È un giocatore apprezzato per la sua visione di gioco, la sua abilità nel recuperare palloni e un ottimo controllo di palla. La sua giovane età e il suo potenziale lo rendono un obiettivo interessante per diverse squadre europee, e il Diavolo lo tiene d’occhio da tempo come un possibile rinforzo per la sua mediana.

Il Milan ha visto recentemente dei cambiamenti importanti, con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Tare, con la sua esperienza nella gestione delle trattative e nella scoperta di nuovi talenti, sta lavorando per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni del club. Allegri, dal canto suo, è tornato con l’obiettivo di riportare i sette volte Campioni d’Europa ai vertici del calcio, e un centrocampista dinamico e di qualità come Jashari rientra perfettamente nei suoi piani tattici.

Il rifiuto del Club Brugge ha portato la trattativa in una fase di “status quo”, il che significa che al momento non ci sono nuovi sviluppi o offerte. Nel mercato calcistico, però, le cose possono cambiare velocemente. Non è escluso che il Milanpossa decidere di fare una nuova proposta, magari alzando la cifra, per cercare di sbloccare la situazione. Allo stesso tempo, il Club Brugge potrebbe aspettare offerte da altri club. La questione Jashari continuerà sicuramente a far parlare di sé nelle prossime settimane, con i tifosi milanisti che sperano di vedere il giovane centrocampista con la maglia rossonera.