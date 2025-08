MN24 – Jashari Milan, nel pomeriggio il primo allenamento a Milanello! Scelto il numero di maglia

Jashari Milan, nel pomeriggio il primo allenamento a Milanello! Scelto il numero di maglia. Segui le ultimissime

Il Milan dà il benvenuto a un nuovo rinforzo per il centrocampo. Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero, è ufficialmente diventato un giocatore rossonero. Dopo aver completato con successo le visite mediche di rito in mattinata, il giocatore si è recato a Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni. L’operazione, seguita con attenzione da Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del club, conferma la volontà della società di puntare su giovani di talento per costruire una squadra solida e competitiva.

L’arrivo di Jashari rappresenta un’ulteriore tessera nel mosaico tattico che il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, sta cercando di comporre. Il tecnico livornese avrà l’opportunità di conoscere il suo nuovo acquisto nel pomeriggio. Alle 18.00, infatti, è previsto il primo allenamento a Milanello, dove Jashari incontrerà per la prima volta mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Sarà il momento cruciale per l’integrazione del giovane centrocampista nel gruppo e per iniziare a comprendere le dinamiche e le richieste tattiche del nuovo corso tecnico.

Jashari, che in passato ha dimostrato grandi doti di regia e visione di gioco, vestirà la maglia rossonera numero 30. La scelta del numero di maglia è sempre un momento simbolico per un nuovo acquisto, e il 30 sarà il numero che lo accompagnerà in questa nuova avventura nel calcio italiano. L’entusiasmo tra i tifosi del Milan è palpabile, con molti che vedono in lui un potenziale crack in grado di dare un contributo significativo alla causa rossonera.

Con l’ufficializzazione di Jashari, il mercato del Milan continua a muoversi con decisione, puntando a combinare esperienza e gioventù. La dirigenza del club, guidata da figure come Allegri e Tare, sta lavorando per costruire una rosa che possa lottare su più fronti e tornare a competere per i massimi traguardi.