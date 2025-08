Jashari Milan, nuovo indizio che porta a dire che l’affare in chiusura: non è stato convocato dal Brugge per la sfida di domani. Le ultimissime notizie

Mentre il Club Brugge si prepara ad affrontare il Salisburgo nella delicata sfida d’andata del terzo turno preliminare di Champions League, un’assenza importante ha catturato l’attenzione di tutti: quella di Ardon Jashari. Come ampiamente previsto, il centrocampista svizzero non è stato inserito nella lista dei convocati per l’impegno europeo, un segnale inequivocabile che la sua avventura con il club belga è giunta al capolinea. L’affare che lo porterà a vestire la maglia del Milan è ormai in fase avanzata di definizione, con i due club che hanno raggiunto un’intesa di massima su una cifra che si aggira intorno ai 34 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

Questa decisione di escluderlo da un match così cruciale per la stagione del Brugge sottolinea l’imminente conclusione delle trattative. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano è stata il motore di queste intense negoziazioni, e la sua mancata partecipazione alla partita di domani sera è l’ultimo tassello che conferma l’imminenza del suo addio. L’attenzione si sposta ora sui dettagli finali da limare tra le parti, un lavoro che i dirigenti stanno portando avanti per ufficializzare il trasferimento nelle prossime ore.

L’arrivo di Jashari è atteso con grande entusiasmo dai tifosi milanisti, che vedono in lui un rinforzo di qualità per il centrocampo. Il giocatore, dal canto suo, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in Serie A, un campionato che gli offrirà la possibilità di misurarsi ai massimi livelli. La sua assenza in Champions con il Brugge è la conferma definitiva che il futuro di Ardon Jashari è a Milano, e che l’annuncio ufficiale del suo trasferimento è ormai una questione di ore.