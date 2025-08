MN24 – Jashari Milan, cambio di programma sulla tabella di marcia: slitta a domani il primo allenamento. Le ultimissime sui rossoneri

C’è un cambio di programma dell’ultimo minuto per Ardon Jashari, l’ultimo arrivato in casa Milan. Dopo aver formalizzato il suo contratto e aver completato tutte le formalità burocratiche a Casa Milan, era previsto che il giovane centrocampista svizzero si recasse a Milanello già nel tardo pomeriggio per un primo saluto a Massimiliano Allegri e ai suoi nuovi compagni di squadra, prima della seduta di allenamento serale. Tuttavia, a causa di questioni di tempistiche legate alla complessa giornata tra visite mediche e firma, i piani sono stati modificati.

Il primo contatto ufficiale del giocatore con la sua nuova squadra e il suo allenatore è stato posticipato. Jashari non si presenterà più al centro sportivo alle 18:00 di oggi, ma andrà direttamente a Milanello domani mattina. Sarà proprio in quell’occasione che conoscerà di persona tutto il gruppo, entrando ufficialmente a far parte della famiglia rossonera. La decisione è stata presa per non affrettare i tempi e permettere al giocatore di riposare dopo una giornata molto intensa, per poi presentarsi al meglio per l’inizio del lavoro sul campo.

Il vero esordio di Jashari con i colori rossoneri avverrà, dunque, nel corso della mattinata di domani, quando svolgerà il suo primo allenamento con il resto della squadra. L’attesa dei tifosi per vederlo in azione, sebbene spostata di poche ore, resta altissima. L’inizio di questa nuova avventura è imminente, e il giovane talento è pronto a mettersi in gioco per conquistare un posto nelle rotazioni di mister Allegri.