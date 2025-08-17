Jashari Milan, Nocerino: «C’è un motivo se è stato seguito a lungo, ad Allegri piacerà questa cosa»

Jashari Milan, Nocerino analizza il colpo a centrocampo dei rossoneri esaltando lo svizzero

In vista del debutto ufficiale del Milan in Coppa Italia contro il Bari, l’ambiente rossonero si scalda con le parole di un grande ex: Antonio Nocerino. L’ex centrocampista, che ha vissuto gli anni più felici della sua carriera proprio con la maglia del Diavolo, ha analizzato l’attualità del club e i nuovi acquisti. Nocerino ha parlato in particolare di Samuele Ricci e Ardon Jashari, con un’attenzione speciale per il nuovo numero 30 rossonero.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nocerino ha espresso un giudizio molto positivo su Jashari, sottolineando il motivo per cui il Milan ha insistito così tanto per averlo. “Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente“, ha dichiarato Nocerino. Il centrocampo è un reparto cruciale per il gioco che il tecnico Massimiliano Allegri vuole impostare, e l’arrivo di giocatori con determinate caratteristiche è fondamentale.

L’ex giocatore ha poi descritto le qualità del giovane talento svizzero. “Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana”, ha aggiunto. La versatilità di Jashari è un fattore che lo rende un elemento prezioso per la rosa di Allegri. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli a centrocampo offre al tecnico livornese numerose opzioni tattiche e aumenta la competitività interna.

Nocerino ha concluso la sua analisi sul centrocampo del Milan con una considerazione che farà molto piacere ai tifosi e, soprattutto, a Massimiliano Allegri. “Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama”, ha detto l’ex centrocampista. Questa frase evidenzia la coerenza della strategia di mercato del club, che sotto la guida del nuovo DS Igli Tare ha puntato a rinforzare il reparto mediano con profili di alto livello. L’intesa tra Allegri e Tare si sta già dimostrando fruttuosa, con acquisti mirati e funzionali alle idee di gioco dell’allenatore.

La sfida contro il Bari sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per i tifosi di San Siro di accogliere i volti nuovi che, si spera, porteranno il Milan a lottare per i massimi traguardi. Le parole di Antonio Nocerino, riportate dalla Gazzetta dello Sport, confermano le ottime sensazioni che circondano il nuovo progetto tecnico e la qualità dei giocatori scelti per realizzarlo.