Jashari Milan, il primo messaggio dell'elvetico: «Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di...»

Jashari Milan, c’è il primo messaggio del centrocampista elvetico per i nuovi tifosi rossoneri: grandissimo entusiasmo

“Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di incontrarvi e Forza Milan!” Con queste parole, affidate ai canali social ufficiali del Milan, Ardon Jashari ha salutato con entusiasmo i tifosi rossoneri. La lunga trattativa che ha tenuto banco per settimane si è finalmente conclusa con un lieto fine, con il talentuoso centrocampista svizzero che ha apposto la sua firma sul contratto con il Diavolo, legandosi al club fino al 30 giugno 2030. Un acquisto che promette di rafforzare il centrocampo e infondere nuova linfa alla squadra, ora sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

L’annuncio di Jashari arriva a pochi minuti dalla comunicazione ufficiale da parte del club rossonero, un momento atteso con trepidazione da tutta la tifoseria. Anche il Club Brugge, sua ex squadra, ha voluto rendere omaggio al suo ormai ex campione, esprimendo un sentito ringraziamento per il suo contributo. In appena un anno, Jashari è riuscito a imporsi come il miglior giocatore e il miglior giovane del campionato belga, un’impresa che sottolinea il suo enorme potenziale. Con la maglia del Brugge, ha collezionato ben 52 presenze, mettendo a segno 4 reti e fornendo 6 assist, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Coppa del Belgio e al sorprendente raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League, dove ha avuto la soddisfazione di eliminare l’Atalanta.

L’operazione Jashari rappresenta una delle due cessioni più remunerative nella storia del calcio belga, un dato che evidenzia il valore del giocatore e l’ottimo affare condotto dalla dirigenza milanista, guidata da Tare. Questo trasferimento si affianca a quello di Charles De Ketelaere, anch’egli passato dal Brugge al Milan, a dimostrazione di una linea di mercato attenta ai giovani talenti provenienti dal campionato belga.

Chi è Ardon Jashari: Un Leader Nato, Nonostante la Giovane Età

Nato a Cham, Canton Zugo, il 30 luglio 2002, Ardon Jashari è uno dei tanti talenti emergenti della nuova generazione di calciatori svizzeri. Le sue origini macedoni aggiungono un tocco di internazionalità al suo profilo. Il suo trasferimento al Brugge la scorsa estate, prelevato dal Lucerna per circa 6 milioni di euro, si è rivelato un investimento vincente. Fin da subito ha conquistato la maglia da titolare, dimostrando in più occasioni di essere tra i migliori in campo. Le sue prestazioni eccellenti non sono passate inosservate, tanto che già a gennaio il Brugge ha deciso di ritoccare il suo ingaggio e di prolungare l’accordo fino al 2029, a conferma della sua rapida crescita e del suo impatto immediato.

Per molti addetti ai lavori in Svizzera, l’esplosione di Jashari non è stata una sorpresa, anzi, per alcuni il salto in un club di maggior prestigio era persino atteso con più anticipo. Per comprendere appieno le qualità e il carisma di Jashari, basta considerare un dato eloquente: all’inizio della stagione 2022/23, quando Jashari doveva ancora compiere 20 anni, l’allora tecnico del Lucerna, Mario Frick (ex giocatore di Verona e Siena), gli aveva affidato la fascia di capitano. Un gesto significativo che testimonia la sua leadership naturale e la sua maturità tattica nonostante la giovane età.

Con l’arrivo di Jashari, il calciomercato Milan di Tare e Allegri si assicura un giocatore con le caratteristiche ideali per il calcio moderno: dinamismo, visione di gioco, capacità di recupero palla e un’ottima propensione alla fase offensiva. Sarà interessante vedere come il tecnico Allegri lo integrerà nello scacchiere tattico rossonero, ma le premesse per una carriera brillante in rossonero ci sono tutte.