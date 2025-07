Jashari al Milan: ultime ore per la telenovela del calciomercato! La mossa di Furlani, Allegri e Tare hanno una speranza

Jashari, i prossimi saranno giorni decisivi per l’eventuale approdo al Milan: Furlani lancia l’ultimatum al Brugge

La saga del calciomercato Milan che vede protagonista il centrocampista svizzero Ardon Jashari è giunta alle battute finali. Il Milan, da settimane in prima linea per assicurarsi le prestazioni del giovane talento, sta spingendo per chiudere la trattativa, ma il tempo stringe. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero si trova di fronte a un ultimatum: la decisione definitiva arriverà entro pochi giorni.

Il Club Brugge, attuale detentore del cartellino di Jashari, continua a fare muro. Nonostante l’ultima offerta del Milan, stimata in 33,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, il club belga ha detto no, seppur non ufficialmente. Questo ennesimo rifiuto non ha però spento le speranze del Milan, che rimane alla finestra, fiducioso che la volontà ferrea del giocatore possa sbloccare la situazione.

È ormai di dominio pubblico che Ardon Jashari desidera ardentemente vestire la maglia rossonera. Il centrocampista ha comunicato più volte al Club Brugge la sua intenzione di non voler più giocare in Belgio, spingendo da settimane per un trasferimento a Milanello. Questa forte volontà del giocatore è un fattore chiave su cui il Milan continua a puntare, sperando che possa ammorbidire la posizione del club belga.

Tuttavia, il Milan non può permettersi di aspettare all’infinito. Con la ripresa delle attività e l’inizio della nuova stagione alle porte, la dirigenza ha fissato una scadenza imminente. Venerdì, l’amministratore delegato Giorgio Furlani farà rientro in Italia dopo la tournée in Asia e Australia con la squadra e, come anticipato, tirerà le somme sulla situazione Jashari. Sarà un momento cruciale per capire se la trattativa potrà finalmente sbloccarsi o se il Milan dovrà virare su altri obiettivi.

Per il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, Ardon Jashari rappresenta la primissima scelta e il profilo preferito per rinforzare il centrocampo. Entrambi riconoscono nello svizzero doti tecniche e tattiche che mancano ai centrocampisti attualmente in rosa e che difficilmente si trovano in altri mediani sul mercato. Questa convinzione ha spinto il Milan a insistere da mesi per convincere il Club Brugge a lasciar partire il loro gioiello.

Siamo dunque a un punto di dentro o fuori. Il tempo stringe e la necessità di rinforzare il centrocampo è evidente. Se la trattativa per Jashari non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni, il Milan dovrà muoversi rapidamente per identificare e acquisire un profilo alternativo. La telenovela Ardon Jashari sta per giungere al suo epilogo, e tutti gli occhi sono puntati su Milanello per scoprire se il talentuoso svizzero vestirà finalmente il rossonero.