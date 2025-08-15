Jashari Milan, Ravezzani commenta: «Ragazzo maturo e intelligente. Sul suo ruolo avevo ragione»

Jashari Milan, Ravezzani commenta l’arrivo del centrocampista svizzero in rossonero: le sue parole sul proprio profilo X

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato e non si limita solo agli acquisti di grandi nomi. Il club rossonero, sotto la direzione del nuovo DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha puntato forte anche su giovani talenti con grande potenziale. Ieri è stato il giorno di Ardon Jashari, il centrocampista svizzero che si è presentato ufficialmente ai giornalisti in conferenza stampa a Casa Milan. Un’occasione per mostrare non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua maturità e intelligenza.

La giornata di Jashari è stata intensa. Dopo la conferenza, ha avuto modo di incontrare i tifosi al Flagship Store di via Dante, nel centro di Milano, insieme ai nuovi compagni Terracciano ed Estupinan. Un bagno di folla che ha confermato l’entusiasmo dei supporters per il nuovo corso del Milan. Ma a fare grande impressione non è stato solo l’affetto dei tifosi, bensì anche le parole del giocatore, che ha destato un’ottima impressione, così come aveva già fatto in campo durante l’amichevole contro il Leeds United a Dublino, dove ha giocato per circa un’ora.

Anche il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha voluto commentare la presentazione di Jashari sul suo profilo X, tessendo le lodi del giovane svizzero. Ravezzani ha scritto: “Parla bene (l’inglese) ragiona bene. Si vede che è un ragazzo maturo e intelligente.” Il giornalista ha poi colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa, riprendendo le critiche ricevute in passato per aver definito Jashari un “playmaker”. “Per inciso, avevo scritto che Jashari è un play e più di un fenomeno qui aveva sentenziato che non capivo il suo ruolo. Peccato che qui si definisca esattamente un play come Pirlo”, ha concluso Ravezzani.

Le parole del giornalista mettono in evidenza le caratteristiche tattiche del giocatore, che si identifica in un ruolo di regista davanti alla difesa, proprio come l’illustre predecessore Andrea Pirlo. Una figura che Massimiliano Allegri conosce molto bene e che potrebbe essere fondamentale per il suo sistema di gioco. L’intelligenza mostrata da Jashari, sia nel modo di esprimersi sia in campo, fa ben sperare per il suo futuro in rossonero. La sua capacità di dettare i tempi di gioco e di impostare l’azione dal basso potrebbe dare un grande contributo alla squadra, che cerca stabilità e qualità in mezzo al campo.

In conclusione, l’arrivo di Ardon Jashari non è solo un’operazione di mercato, ma un segnale della filosofia del Milan: puntare su giovani talenti con la testa sulle spalle e la voglia di emergere. Le buone impressioni lasciate finora fanno pensare che il centrocampista svizzero possa diventare una pedina importante nello scacchiere di Allegri.