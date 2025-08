Jashari Milan, un nuovo indizio avvicina lo svizzero ai rossoneri? Il dettaglio. Segui le ultimissime sul club rossonero

La situazione di mercato intorno ad Ardon Jashari si fa sempre più intricata, ma un nuovo elemento potrebbe sbloccare l’affare. Secondo un’esclusiva di Open-TV, il centrocampista macedone, attualmente in vacanza per il matrimonio del fratello, avrebbe preso una decisione drastica riguardo al suo futuro. La fonte, che ha pubblicato anche una foto del giocatore a Kumanovë, riporta che Jashari non ha alcuna intenzione di fare ritorno al Club Brugge, la squadra che ne detiene il cartellino.

Jashari-Milan: un desiderio non più nascosto

Il motivo di questa scelta è chiaro: il sogno del giovane talento è indossare la maglia del Milan. Un desiderio che, a quanto pare, non è rimasto inascoltato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, è alla ricerca di rinforzi a centrocampo per il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Il profilo di Jashari, considerato uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo, si sposa perfettamente con la filosofia del Diavolo di puntare su giovani talenti con grandi prospettive.

Il Club Brugge, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. La volontà del giocatore di non tornare in Belgio mette il club con le spalle al muro e potrebbe costringerlo ad abbassare le sue pretese economiche. Questo scenario apre a un’accelerazione nella trattativa, che potrebbe vedere la sua conclusione nei prossimi giorni. La volontà ferrea di Jasharidi sposare il progetto milanista potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione e far sì che il trasferimento si concretizzi in breve tempo.

Prossimi giorni decisivi per il futuro del centrocampista

I tifosi milanisti sperano che il pressing del Diavolo e la volontà del giocatore si uniscano per portare a termine l’operazione. L’arrivo di Jashari andrebbe a rinforzare un reparto nevralgico per la squadra di Allegri, offrendo al tecnico un’opzione di qualità e prospettiva per il centrocampo. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi e, come riportato da Open-TV, il futuro del giocatore potrebbe essere svelato in tempi brevi. L’asse Milan-Brugge si infiamma: il sogno rossonero di Jashari potrebbe presto diventare realtà.