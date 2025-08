MN24 – Jashari Milan, il calciatore è adesso a Casa Milan per la firma sul contratto: manca sempre meno all’ufficialità. Le ultimissime sui rossoneri

L’attesa è finita: Ardon Jashari è arrivato a Casa Milan per formalizzare il suo trasferimento che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi anni. Il giovane centrocampista svizzero è pronto a mettere nero su bianco il contratto quinquennale che sancirà il suo futuro nel club meneghino, un passo cruciale che precede di poco l’annuncio ufficiale. L’atmosfera è carica di emozione, con il giocatore che si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, dopo essersi messo in luce come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

La firma è il primo, fondamentale atto di una giornata che per Jashari sarà indimenticabile. Subito dopo aver apposto la sua firma, il neo acquisto rossonero si dirigerà a Milanello. Lì, l’agenda prevede un incontro di grande importanza: Jashari conoscerà per la prima volta Massimiliano Allegri, il tecnico che lo avrà a disposizione e con il quale comincerà a lavorare per integrarsi nei meccanismi della squadra. Subito dopo, avrà modo di salutare i suoi nuovi compagni di squadra, con i quali si appresta a condividere gli allenamenti e le sfide future. Questo incontro avverrà poco prima della sessione di allenamento odierna, un momento perfetto per calarsi immediatamente nella nuova realtà.

L’ufficialità è ormai imminente, manca pochissimo all’annuncio che tutti i tifosi del Milan stanno aspettando. L’arrivo di Jashari rappresenta un colpo di mercato mirato per il centrocampo, che porta in dote dinamismo, qualità e una visione di gioco che si sposa perfettamente con le idee tattiche del club. La sua presenza a Milano in questi minuti segna l’inizio di una nuova era e la conferma delle ambizioni rossonere sul mercato.