Condividi via email

Jashari Milan, il centrocampista ha appena firmato il suo contratto! Manca sempre meno all’ufficialità. Le ultimissime sui rossoneri

È fatta: Ardon Jashari ha appena apposto la sua firma sul contratto che lo legherà all’AC Milan per le prossime stagioni. Un’operazione di mercato che si è conclusa con successo, dopo una giornata intensa di visite mediche e incontri in sede, e che segna l’inizio di una nuova avventura per il talentuoso centrocampista svizzero. La notizia, confermata da Nicolò Schira, sancisce di fatto l’arrivo di uno dei nomi più interessanti del panorama europeo.

Il nuovo accordo è una chiara testimonianza della fiducia che il club rossonero ripone in Jashari. Il contratto, infatti, avrà una durata notevole, legando il giocatore ai colori del Milan fino al 2030. Un’intesa a lungo termine che dimostra la volontà del Milan di puntare su di lui come perno del centrocampo del futuro. Anche i termini economici sono stati definiti: il giovane svizzero percepirà uno stipendio di 2,4 milioni di euro all’anno, una cifra che riflette il suo valore e le aspettative che il club ha nei suoi confronti.

Il completamento di tutte le formalità burocratiche è stato gestito dall’avvocato Francesco Romano, che ha curato i dettagli finali dell’operazione. Adesso manca solo l’ufficialità, l’ultimo tassello prima che il Milan possa annunciare al mondo intero il suo nuovo acquisto. Con la firma messa, Jashari può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan, pronto a mettersi a disposizione di mister Allegri per iniziare la sua avventura a Milanello.