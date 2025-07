Jashari Milan: saga infinita, il Brugge non cede e la tensione sale. Cosa può succedere nelle prossime ore

Jashari Milan, continua la saga con il Brugge: club belga infastidito dal comportamento di Tare e del calciatore. Ultime

La telenovela che vede protagonisti il calciomercato Milan e il Club Brugge per il giovane talento Ardon Jashari continua a tenere banco, con colpi di scena e una tensione crescente tra le due società. Nonostante l’ottimismo che filtrava da Casa Milan nei giorni scorsi, il “sì” definitivo dei belgi non è ancora arrivato, rendendo la trattativa un vero e proprio braccio di ferro.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su questa estenuante trattativa, svelando i dettagli della nuova offerta rossonera. Il Milan ha ufficialmente rilanciato, presentando una proposta che, pur mantenendo cifre simili alla precedente, vede un aumento della parte fissa: si è passati da 32,5 a 33,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiungono dei bonus facilmente raggiungibili, che potrebbero portare l’operazione a toccare i 35 milioni di euro.

Tuttavia, il Club Brugge rimane fermo sulla sua posizione. Sin dall’inizio, il club belga ha richiesto 35 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a una cifra complessiva di circa 40 milioni. Una richiesta che, a dispetto delle mosse rossonere, non sembra essere stata soddisfatta in pieno. La questione non è solo economica, ma ha assunto anche una valenza di principio per i dirigenti belgi, che si sentono presi di mira dalla pressione mediatica.

E proprio a proposito di pressione mediatica, Moretto ha rivelato un dettaglio significativo: il Club Brugge è rimasto sorpreso e infastidito dalle recenti dichiarazioni del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Tare aveva ammesso di aver “fatto il massimo” e che l’ultima offerta per Jashari sarebbe stata “quella definitiva”. Queste parole, pronunciate proprio nel giorno della prima partita di campionato del Club Brugge, non sono state accolte favorevolmente in Belgio, generando un clima di malumore e irritazione.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiunge il comportamento del calciatore. Secondo le indiscrezioni, Ardon Jashari nelle ultime settimane starebbe “facendo di tutto” per forzare la mano e ottenere il trasferimento al Milan. Un atteggiamento che, comprensibilmente, non è gradito ai dirigenti del Club Brugge, i quali si sentono penalizzati da questa condotta.

Ora, i rossoneri si aspettano una risposta a breve dal Club Brugge, presumibilmente già nei primi giorni di questa settimana. Il tempo stringe e il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, attende con ansia il rinforzo a centrocampo. La sensazione è che la trattativa sia giunta a un punto di svolta: o il Club Brugge accetterà l’offerta, seppur tra mille riserve e un palese malcontento, o il Milan dovrà considerare alternative per il proprio centrocampo. La pazienza dei tifosi rossoneri è messa a dura prova, mentre la telenovela Jashari promette ancora scintille.