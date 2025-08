Jashari Milan, Dzemaili sicuro: «Grande responsabilità ma il suo aiuto sarà fondamentale». Poi si esprime così su Athekame

Jashari Milan, Blerim Dzemaili, ex centrocampista e opinionista, ha commentato così l’arrivo di Jashari in rossonero e non solo

L’ex nazionale svizzero e volto noto del calcio italiano, Blerim Dzemaili, ha offerto le sue riflessioni sul trasferimento di Ardon Jashari dal Club Brugge al calciomercato Milan, un’operazione che ha destato notevole interesse. Intervistato dalla RSI, Dzemaili ha analizzato le implicazioni di questo passaggio per il giovane talento elvetico, ponendo l’accento sulle grandi aspettative che ora gravano su Jashari e sull’importanza di avere un mentore del calibro di Luka Modric al suo fianco.

Un passo significativo per la carriera di Jashari

Dzemaili non ha nascosto la portata del trasferimento di Jashari, sottolineando come si tratti di una “decisione importante”. Il centrocampista svizzero ha evidenziato la crescita esponenziale di Jashari nell’ultimo anno all’estero, ammettendo che le sue prestazioni hanno sorpreso molti. “Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava”, ha dichiarato Dzemaili alla RSI. L’approdo in Serie A, un campionato notoriamente “difficile”, rappresenta un “ulteriore passo in avanti”. Tuttavia, l’ex giocatore di Bologna e Napoli ha anche messo in guardia sulle enormi responsabilità che derivano da un investimento così significativo: “Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla”. Questo sottolinea l’importanza per Jashari di dimostrare il suo valore fin da subito in una squadra come il Milan, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

L’influenza positiva di Luka Modric

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati da Dzemaili riguarda la presenza di Luka Modric come compagno di squadra di Jashari. L’esperienza e il carisma del fuoriclasse croato, unito alla sua indiscutibile leadership in campo, potranno essere un fattore chiave per l’adattamento del giovane svizzero. “È molto importante per crescere avere uno a fianco con tanta esperienza”, ha affermato Dzemaili. La presenza di Modric, secondo l’ex nazionale, potrebbe alleggerire la pressione iniziale su Jashari: “Immagino che questo darà a Jashari anche un po’ più di libertà e meno pressione all’inizio, visto che tutti si concentreranno su Modric”. Questa sinergia potrebbe consentire a Jashari di integrarsi gradualmente, imparando dai migliori e trovando il proprio spazio nel centrocampo rossonero.

Il ruolo di Jashari nella nazionale svizzera: il futuro è suo

Per quanto riguarda il suo futuro in nazionale, Dzemaili ha dipinto un quadro chiaro: Ardon Jashari è indubbiamente il “nostro futuro”. Tuttavia, l’attuale assetto del centrocampo svizzero, con figure di spicco come Granit Xhaka e Remo Freuler, richiederà pazienza al giovane talento. “Al momento però dovrà un po’ aspettare perché se è vero che Xhaka o Freuler non sono più giovanissimi restano comunque dei pezzi importanti che non possono essere messi in panchina facilmente”, ha spiegato Dzemaili. Ciò significa che Jashari dovrà continuare a dimostrare il suo valore al Milan per guadagnarsi un posto da titolare nella selezione elvetica.

Zachary Athekame: un’opzione per il futuro del Milan

Dzemaili ha anche commentato il possibile arrivo di un altro giovane svizzero al Milan, Zachary Athekame. Sebbene lo veda come una “scelta interessante”, Dzemaili ne sottolinea il potenziale più a lungo termine. “È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro”, ha dichiarato. A differenza di Jashari, per il quale si prevedono tempi di inserimento più rapidi, per Athekame si prospetta un percorso più graduale. “Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta“, ha concluso Dzemaili, ribadendo la filosofia del nuovo tecnico rossonero che predilige giocatori pronti e performanti. Questo suggerisce che Tare e Allegri stiano costruendo una squadra che sappia bilanciare talenti emergenti e giocatori di comprovata esperienza.