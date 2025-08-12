Jashari Milan, fissato il giorno della presentazione: la data della sua conferenza stampa

Jashari Milan, dopo il debutto in campo è arrivato il momento della presentazione alla stampa

La nuova stagione del Milan, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si appresta a entrare nel vivo e il club rossonero ha organizzato due eventi imperdibili per presentare i suoi nuovi acquisti. L’obiettivo è quello di creare un legame immediato tra i giocatori e la tifoseria, un fattore che la dirigenza considera cruciale per il successo della squadra. Le due iniziative, annunciate dal sito ufficiale del Milan, sono un segnale forte e chiaro della volontà del club di coinvolgere i propri tifosi fin dai primi giorni.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 14 agosto e vedrà come protagonista Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, arrivato al Milan dopo una lunga trattativa con il Club Brugge, risponderà alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11.30. La presentazione di Jashari è un momento di grande importanza, in quanto il giocatore è atteso con grande curiosità da parte della tifoseria, che vede in lui un elemento di qualità e prospettiva per il centrocampo di Allegri.

Ma la giornata di giovedì non si fermerà alla conferenza stampa. Nel pomeriggio, alle 14.00, i tifosi avranno l’opportunità di incontrare da vicino ben tre nuovi giocatori al Flagship Store di via Dante. Come si legge sul comunicato ufficiale del club, “dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori”.

A visitare il negozio, che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i sostenitori del Milan, saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano. Per i tifosi rossoneri, si tratta di “un’occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l’inizio ufficiale della stagione”. La presenza dei tre nuovi acquisti, che si aggiunge a quella recente di Luka Modrić, dimostra la volontà del Milan di creare un’atmosfera di entusiasmo e di vicinanza con la propria gente. Le iniziative del club, unite al lavoro di Igli Tare sul mercato e alla preparazione atletica voluta da Massimiliano Allegri, stanno gettando le basi per una stagione di rilancio.