Jashari Milan, le ultimissime sulle condizioni e sui tempi di recupero dello svizzero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le ultime sulle condizioni e la situazione dell’infortunio di Ardon Jashari che ha subito un grave stop durante un allenamento a Milanello prima di Lecce Milan,, un evento che lo terrà lontano dai campi per un periodo prolungato.

Il giovane calciatore, considerato un prospetto di grande talento e da tempo nel mirino dei rossoneri, si è infortunato in uno scontro fortuito con il compagno di squadra Santiago Giménez, attaccante messicano con cui il Milan ha intavolato una trattativa di scambio. Un brutto colpo all’altezza del perone ha subito destato preoccupazione nello staff medico del Diavolo.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto settimana scorsa Jashari hanno confermato i timori iniziali: una frattura composta del perone destro. La notizia, resa ufficiale dal Milan tramite una nota, è un duro colpo per il giocatore e per il club. Il comunicato specifica che Jashari seguirà un trattamento conservativo, con tempi di recupero stimati in circa due-tre mesi, a partire dalla fine di agosto. Di conseguenza, il suo rientro in campo non avverrà prima di novembre 2025.

L’assenza di Jashari peserà in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista svizzero salterà non solo il match contro il Lecce, ma anche una serie di incontri fondamentali che il Diavolo affronterà a novembre. Nel corso di quel mese, i rossoneri scenderanno in campo per quattro partite di campionato che metteranno a dura prova la squadra: affronteranno la Roma il 2 novembre, il Parma l’8 novembre, la Lazio il 23 novembre e, soprattutto, l’attesissimo derbycontro l’Inter il 16 novembre. L’infortunio di Jashari rappresenta una tegola per l’allenatore Massimiliano Allegri, che ora dovrà rivedere i suoi piani per il centrocampo, sperando in una riabilitazione veloce e senza intoppi per il giovane talento.