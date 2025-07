Jashari Milan, Tare rilancia: svelati i dettagli e le cifre. Ore decisive

Jashari Milan – Svelate le cifre del rilancio portato avanti dal direttore sportivo dei rossoneri

Il Milan non molla la presa su Ardon Jashari. I rossoneri hanno presentato una nuova offerta al Club Brugge per il talentuoso centrocampista, alzando la posta a 33.5 milioni di euro più bonus. La notizia, diffusa dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, testimonia la ferma volontà del Diavolo di assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero-kosovaro.

Questa nuova proposta arriva dopo una precedente offerta di 32.5 milioni di euro più bonus, indicando una chiara escalation nella trattativa e un forte interesse da parte del club meneghino. Jashari, classe 2002, è un centrocampista centrale che si è messo in mostra per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e una notevole progressione palla al piede. Le sue qualità lo rendono un prospetto ideale per rinforzare la mediana del Milan, aggiungendo dinamismo e freschezza.

L’insistenza del Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, ex allenatore di Roma e Lille, è un segnale evidente delle ambizioni del club per la prossima stagione. L’obiettivo è costruire una squadra sempre più competitiva, capace di lottare ai vertici della Serie A e di fare strada in Europa. L’acquisto di un giovane di prospettiva come Jashari rientra perfettamente in questa strategia di investimento sul futuro.

Adesso, la palla passa al Club Brugge. La società belga dovrà valutare attentamente l’offerta migliorata del Milan, ponderando l’aspetto economico con le ambizioni del giocatore, che ha già espresso più volte la sua preferenza per i colori rossoneri. La trattativa si sta quindi avviando verso una fase cruciale, con i tifosi del Diavolo in attesa di un’ufficialità che potrebbe portare un nuovo e promettente innesto a centrocampo.

L’incremento dell’offerta dimostra che il Milan è seriamente intenzionato a chiudere l’affare. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Club Brugge accetterà la proposta, permettendo ad Ardon Jashari di iniziare la sua avventura in Serie A con la maglia dei rossoneri. Il calciomercato continua a regalare emozioni e l’asse Milano-Brugge è più caldo che mai.