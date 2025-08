Condividi via email

Jashari Milan, accelerazione decisiva e chiusura vicina! Le cifre. Segui le ultimissime sul club rossonero e sul mercato

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un’accelerazione decisiva per Ardon Jashari. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la giornata di ieri è stata cruciale nella lunga trattativa tra i rossoneri e il Bruges per il talentuoso centrocampista svizzero. Il giocatore, infatti, ha ribadito per l’ennesima volta la sua volontà di vestire la maglia del Diavolo, resistendo alle lusinghe di club di Premier League e alle ricche sirene della Saudi Pro League.

La Volontà del Giocatore Fa la Differenza

La determinazione di Jashari, che aveva fatto una promessa al nuovo direttore sportivo milanista Igli Tare circa un mese e mezzo fa, è stata l’elemento chiave che ha sbloccato una situazione complessa. Il Milan, guidato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha gestito con grande lucidità il braccio di ferro economico con la società belga, che ha cercato in ogni modo di far lievitare il prezzo del cartellino. Nonostante le provocazioni mediatiche e i tentativi di rilanciare il giocatore sul mercato inglese, il club di Via Aldo Rossi ha mantenuto la sua posizione, forte della volontà del calciatore.

L’Intesa è Vicina

Per sbloccare definitivamente la trattativa, il club rossonero ha rivisto la formula di pagamento, offrendo al Bruges un incasso più rapido riducendo la dilazione da cinque a quattro anni. Una mossa che sembra aver fatto breccia, come dimostra la decisione del club belga di escludere Jashari dalla lista dei convocati per il preliminare di Champions League contro il Salisburgo.

Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, l’intesa definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La base fissa dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 33,5 milioni di euro, con bonus facilmente raggiungibili che porterebbero il totale oltre i 35 milioni. Per il centrocampista classe 2002, il Milan avrebbe già pronto un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione.

L’arrivo di Jashari, unito alla recente nomina del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dimostra la chiara volontà della società di rafforzare la squadra con innesti mirati e di qualità per affrontare al meglio la prossima stagione. La fumata bianca è ormai attesa a breve.