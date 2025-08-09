Jashari Milan, Capello approva il colpo: «Acquisto da grande club, è un top! Su Allegri e Tare…»

Jashari Milan, Fabio Capello, leggenda rossonera, approva il colpo effettuato dal Diavolo: elogi per Igli Tare, DS del club

Dopo quasi due mesi di intense trattative e una tensione palpabile, Ardon Jashari è finalmente sbarcato a Milano. Il centrocampista svizzero, tanto desiderato dal calciomercato Milan, arriva dal Club Brugge per una cifra considerevole: 34 milioni di euro più 3 di bonus. Si tratta di un’operazione di notevole spessore, sia dal punto di vista economico che sportivo, figurando tra gli acquisti più onerosi degli ultimi anni per i rossoneri.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha approfondito l’argomento con Fabio Capello, ex tecnico del Milan e stimato uomo di calcio, che ha espresso le sue prime impressioni sul neo-acquisto. “Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno, troppo poco per avere e, soprattutto, dare certezze assolute,” ha dichiarato Capello. “Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo in futuro. Insomma, un colpo da Milan, come lo intendo io.” Parole che suonano come una vera e propria benedizione per il giovane svizzero.

Jashari vs. De Ketelaere: Il Carattere Fa la Differenza

Nonostante le parole positive, alcuni tifosi milanisti nutrono il timore di un possibile “effetto De Ketelaere”, data la provenienza dalla stessa squadra e dallo stesso campionato. Tuttavia, Capello è di parere opposto e smonta qualsiasi paragone: “Jashari mi pare di un’altra pasta, sinceramente. Non parlo del talento, naturalmente, ma del carattere. Così mi dicono e anche vedendolo in campo dà l’impressione di uno che non ha paura di nulla.”

L’ex allenatore rossonero ha poi approfondito le differenze sostanzialitra i due giocatori: “Il belga non era mai uscito prima da Bruges, la sua città natale. Jashari, invece, è svizzero con origini albanesi. Situazioni diverse. Innanzitutto si è già spostato da casa una volta, quando dalla Svizzera è andato in Belgio lo scorso anno. Significa che hai già dovuto dimostrare di essere uno che vale dove non ti conoscevano, e lui ha addirittura vinto il premio di miglior giocatore del campionato, facendo bene pure in Champions. Jashari mi sembra il tipo che non si tira indietro quando c’è da tirare fuori gli attributi o dare quel qualcosa in più per vincere. Sarà anche svizzero, ma nelle vene si vede che pulsa sangue balcanico (ride, ndr).” Un’analisi che sottolinea non solo le qualità tecniche, ma soprattutto la mentalità e la resilienza del centrocampista.

Il Sangue Balcanico e la Leadership di Tare e Allegri

Capello, con la sua vasta esperienza, ha allenato numerosi giocatori provenienti dai Balcani, e la sua conoscenza è un valore aggiunto in questa valutazione. “Boban, Savicevic, Suker, Mijatovic…” ha ricordato l’ex tecnico. “Era un altro calcio, ma in certe zone non hanno solo il talento come virtù. È gente che non accetta la sconfitta. E al Milan di oggi, aggiungendo Modric e Jashari in campo e Igli Tare in dirigenza, hai dato una bella botta di personalità dentro e fuori dal campo.” Le parole di Capello evidenziano l’importanza di giocatori con un forte temperamento e una mentalità vincente, caratteristiche che il Milan del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri sta cercando di infondere.

A proposito di Igli Tare, Jashari rappresenta finora l’acquisto più oneroso della sua lunga carriera da dirigente. Un dato che, per Capello, è da considerarsi un bonus e non un malus. “E anche questo mi spinge a pensare che sia un acquisto giusto,” ha spiegato alla rosea. “Igli è un diesse esperto, sa cosa ci vuole per far bene in una piazza come il Milan. Se Tare ha scelto Jashari, è perché non ha solamente visto un ottimo calciatore, ma anche un uomo affidabilesotto tutti i punti di vista. Non è tipo che lascia nulla al caso. E non dimentichiamo poi Massimiliano Allegri, che di sicuro avrà approvato l’acquisto.”