Jashari Milan, il Brugge si è arreso: il messaggio postato dopo l’ufficialità del trasferimento. Le ultimissime notizie

Dopo giorni di trattative serrate e indiscrezioni continue, è arrivata la tanto attesa ufficialità: Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan. A sancire il passaggio è stato lo stesso club rossonero, che ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista svizzero, con un contratto che lo legherà a Milanello fino al 2030. La notizia mette la parola fine a una telenovela di mercato che ha visto il calciatore esprimere in ogni modo la sua ferma volontà di vestire il rossonero, un sogno coltivato fin da bambino.

Il passaggio di Jashari al Milan segna un’operazione di grande importanza per la squadra di Massimiliano Allegri, che si assicura uno dei talenti più promettenti del panorama europeo. Il valore del ragazzo è certificato anche dal saluto del suo ex club, il Club Brugge, che gli ha dedicato un messaggio toccante sui social: “Un anno. Innumerevoli ricordi. Grazie di tutto, Ardon“. Un riconoscimento che celebra il suo contributo nella passata stagione, dove è stato eletto miglior giocatore e miglior giovane del campionato belga, un doppio premio che ne testimonia le eccezionali qualità.

Il forte legame con il passato si riflette anche nella scelta del numero di maglia. Come nel Brugge, anche al Milan, Jashari indosserà la maglia numero 30, un gesto che simboleggia la continuità con il suo percorso di crescita e che lo lega in modo speciale al suo anno d’oro in Belgio. Ora l’attenzione si sposta sul campo, dove il giovane centrocampista è pronto a mettersi in gioco per dimostrare tutto il suo valore e conquistare un posto nel cuore dei tifosi milanisti.