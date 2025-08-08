Connect with us

Jashari

Jashari Milan, in Belgio continuano ad elogiare il Brugge per il modo in cui hanno gestito la trattativa: i commenti dividono i tifosi. Le ultimissime

I tifosi e gli addetti ai lavori in Belgio stanno applaudendo il Club Brugge per la sua ferma gestione nella trattativa per il trasferimento di Aridon Jashari al Milan. Un affare che ha tenuto banco per diverse settimane e che ha visto la squadra belga resistere alle forti pressioni del club italiano.

Il commentatore sportivo Peter Vandenbempt ha commentato la vicenda, sottolineando la grande abilità del Brugge. “C’era un’enorme pressione da parte della squadra italiana,” ha dichiarato Vandenbempt. “Ogni giorno appariva qualcosa di nuovo sui media e i tifosi bombardavano i social media del Club Brugge. Dicevano che Jashari era chiuso in una gabbia.”

Nonostante la situazione, il Brugge non ha ceduto. Questa fermezza, secondo Vandenbempt, dimostra grande capacità di negoziazione e lancia un messaggio importante agli altri club e ai propri giocatori. “Il Brugge non si è lasciato scoraggiare, proprio per questo è stato così bravo nelle trattative e lancia un messaggio agli altri giocatori: non cederemo facilmente, nemmeno se ci torcete il braccio,” ha aggiunto il commentatore.

In un’epoca in cui le dinamiche del calciomercato sono dominate dalla pressione mediatica e dai social, la solidità dimostrata dal Club Brugge è stata un esempio di come un club possa mantenere il controllo sulle proprie decisioni. Il messaggio è chiaro: la squadra belga non si farà condizionare dalle pressioni esterne e continuerà a tutelare i propri interessi, a prescindere dal nome e dal prestigio del club che si presenta per un acquisto. Un approccio che ha conquistato l’ammirazione di molti in Belgio.

