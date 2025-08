Jashari Milan, l’agente di Allegri ironizza: «Max non si dimetterà se non dovesse arrivare! Offerta serissima ma..»

Jashari Milan, Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sul possibile arrivo del belga

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha infiammato l’ambiente rossonero, portando con sé un’ondata di grande voglia e fame. Dopo aver salutato i colori del Diavolo nel 2014, forte di uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in bacheca, il tecnico di Livorno è rientrato a Milanello con una rinnovata motivazione e la chiara intenzione di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un ritorno atteso, che ha subito riacceso i riflettori sul calciomercato e sulle strategie della nuova dirigenza, che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo.

A fare chiarezza su alcuni dei temi più caldi, in particolare sulla lunga ed estenuante trattativa per il centrocampista Ardon Jashari, è intervenuto ieri sera, ai microfoni di Sky Sport 24, l’agente di Allegri, Giovanni Branchini. Le sue parole hanno contribuito a dipanare alcuni dubbi e a ridimensionare certe narrazioni emerse negli ultimi giorni, sottolineando la serenità del tecnico riguardo alla composizione della rosa.

Branchini ha voluto fugare ogni voce su possibili malumori o addirittura dimissioni di Allegri legate al mancato arrivo di Jashari. “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan“, ha dichiarato Branchini, smentendo categoricamente le speculazioni. Ha poi aggiunto: “È un giocatore interessante che il Milan sta cercando di acquistare con offerte importanti. Non c’è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra.”

Le dichiarazioni dell’agente hanno ridimensionato l’importanza attribuita a Jashari come “richiesta imprescindibile” di Allegri. “Siete così sicuri che Jashari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri?”, ha domandato retoricamente Branchini, per poi spiegare: “È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante, ma non l’undicesimo che manca per poter giocare.” Questa precisazione è fondamentale per capire come, nonostante l’interesse, Jashari non sia visto come l’unico tassello mancante per il successo della squadra.

Inoltre, Branchini ha rivelato un interessante retroscena sulle dinamiche interne al club: “Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d’accordo su questa operazione. L’offerta è serissima.” Questo suggerisce che la trattativa per Jashari, sebbene portata avanti con proposte concrete e significative, potrebbe non godere del consenso unanime all’interno della dirigenza milanista, guidata dal DS Igli Tare.

Il focus rimane quindi sulla costruzione di una squadra competitiva per la stagione che verrà. Con Massimiliano Allegri al timone e Igli Tare alla direzione sportiva, il calciomercato Milan si appresta a vivere un’estate di intenso calciomercato, cercando di portare a Milanello i giocatori più adatti al progetto tecnico, senza che una singola trattativa, per quanto complessa, possa minare la fiducia e la determinazione di un allenatore tornato con l’evidente obiettivo di riportare il Diavolo ai fasti di un tempo.