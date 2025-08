Jashari Milan, lo svizzero è già atteso in Italia nelle prossime ore! L’annuncio fa impazzire i tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie

La lunga e complessa trattativa per portare Ardon Jashari al Milan è finalmente giunta alla sua conclusione, con l’attesa che sta per trasformarsi in realtà. Dopo giorni di estenuanti negoziazioni, l’accordo tra il club rossonero e il Club Brugge è stato siglato, sancendo l’imminente arrivo del centrocampista svizzero a Milano. La notizia più succosa, secondo quanto riportato da Sky Sport, è che il giocatore è atteso in città già in serata, un segnale inequivocabile che le parti hanno risolto ogni dubbio e accelerato i tempi.

L’arrivo di Jashari a Milano, atteso già nelle prossime ore, darà il via alla fase finale del suo trasferimento. Domani mattina il centrocampista potrebbe sostenere le visite mediche di rito, ultimo ostacolo burocratico e fisico prima di poter firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime stagioni. La rapidità con cui si stanno susseguendo gli eventi testimonia l’urgenza e la ferma volontà del Milan di chiudere l’operazione in tempi record, assicurandosi un rinforzo di grande prospettiva per il centrocampo di mister Allegri.

L’operazione si è conclusa sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus, una cifra importante che riflette il valore attribuito al giovane talento svizzero. Per i tifosi milanisti, l’attesa è quasi terminata. L’arrivo di Jashari in città non è soltanto un passaggio formale, ma l’inizio di una nuova avventura per un giocatore che ha sempre espresso il suo desiderio di vestire la maglia rossonera. La sua presenza a Milano in serata è il primo, vero, segnale che l’affare è andato in porto.