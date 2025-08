Jashari, il commovente messaggio d’addio al Brugge: le parole del nuovo giocatore del Milan spopolano sui social. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo la sua ufficiale partenza al Milan, Ardon Jashari ha voluto congedarsi dal Club Brugge con una toccante lettera aperta. In una sola stagione, lo svizzero è diventato un idolo per i tifosi e un punto di riferimento per la squadra, che ha celebrato successi individuali e collettivi. Il messaggio, carico di gratitudine e affetto, chiude un capitolo breve ma intenso della sua carriera, prima di aprirne uno nuovo in Italia.

“Si è detto e scritto tanto in queste ultime settimane,” ha esordito Jashari. “E quel che ho da dire è semplice: grazie. Grazie, Club Brugge. Grazie ai tifosi, ai compagni di squadra, alla dirigenza, a questa meravigliosa città e a ogni singola persona che mi ha dato la forza di performare al meglio.” Il calciatore ha voluto mettere in risalto l’importanza del legame creato in così poco tempo, sottolineando come l’ambiente gli abbia permesso di esprimere tutto il suo potenziale.

L’ex numero 30 ha poi ricordato i momenti salienti della sua esperienza belga, che lo ha visto trionfare come miglior giocatore e miglior giovane del campionato, oltre a vincere la Coppa del Belgio e raggiungere gli ottavi di finale in Champions League, eliminando persino la più quotata Atalanta. “Alzare la coppa a Bruxelles, come squadra, come club, è stato il momento più appagante,” ha scritto, evidenziando come i successi di squadra abbiano avuto più valore di quelli personali. “Le ultime settimane sono state intense, per tutti noi. Ma oggi vado via con nient’altro che gratitudine. Ora è tempo per un altro step nella mia carriera. Con amore, Ardon.” Un saluto commosso e onesto, che rispecchia la maturità di un ragazzo pronto a una nuova sfida.