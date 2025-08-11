MN24 – Jashari, Estupinan e Terracciano al Flagship Store di via Dante: orario, data e tutti i dettagli

Jashari, Estupinan e Terracciano saranno presenti giovedì al al Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi rossoneri

Milano si prepara a un nuovo entusiasmante appuntamento per i tifosi rossoneri! Come appreso da Milannews24, il prossimo giovedì 14 agosto, alle ore 14:00, il Flagship Store del Milan in via Dante sarà teatro di un evento imperdibile. Saranno ben tre dei nuovi volti del Milan a incontrare i tifosi: il difensore Pervis Estupiñán, il centrocampista Ardon Jashari e il portiere Pietro Terracciano. L’annuncio è stato diramato direttamente dal sito ufficiale del Milan, confermando l’iniziativa che si inserisce nel fitto calendario di eventi del club, volto a rafforzare il legame tra la squadra e la sua passionata tifoseria.

Questo appuntamento segue di poco il grande successo riscosso dall’incontro con Luka Modrić, a dimostrazione del grande entusiasmo che circonda il nuovo corso del Milan. Dopo le recenti amichevoli internazionali disputate a Dublino e Londra, e in vista dell’imminente debutto stagionale in Coppa Italia contro il Bari, la società rossonera continua a investire nel rapporto con i suoi sostenitori, offrendo occasioni uniche per avvicinare i propri beniamini.

Il Flagship Store di via Dante, ormai un vero e proprio punto di riferimento e di aggregazione nel cuore pulsante di Milano, si appresta dunque a vivere un’altra giornata di festa e calore. Sarà un’opportunità irripetibile per i tifosi di vedere da vicino Estupiñán, Jashari e Terracciano, di scambiare qualche parola, ottenere un autografo e, soprattutto, di dimostrare tutto il loro affetto e la loro passione in vista dell’inizio ufficiale della stagione. La vicinanza e il sostegno dei tifosi sono infatti elementi fondamentali per l’amalgama di squadra e per affrontare al meglio le sfide future.

L’arrivo di questi nuovi talenti è il frutto del meticoloso lavoro della dirigenza rossonera, in particolare del nuovo Direttore Sportivo Tare, che sta plasmando una squadra competitiva e ambiziosa. Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il Milan punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia di mercato messa in atto da Tare mira a rafforzare ogni reparto, combinando giovani promettenti con giocatori di esperienza, per creare un mix vincente. Estupiñán, con la sua dinamicità sulla fascia, Jashari, con la sua visione di gioco e la sua capacità di interdizione, e Terracciano, un portiere affidabile e di grande reattività, rappresentano tasselli importanti in questa nuova costruzione.

L’evento al Flagship Store non è solo un’occasione per incontrare i giocatori, ma anche un momento per celebrare la milanesità e la tradizione rossonera. Via Dante, con la sua atmosfera vibrante, diventerà per qualche ora il centro nevralgico della passione milanista. La società invita tutti i tifosi a partecipare numerosi, per regalare un caloroso benvenuto ai nuovi acquisti e per far sentire loro il vero spirito del Milan. Non mancate a questo speciale appuntamento con Estupiñán, Jashari e Terracciano: giovedì 14 agosto, ore 14:00, Flagship Store via Dante. Vi aspettiamo per un abbraccio rossonero che darà la carica giusta per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni!