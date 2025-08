MN24 – Jashari atterrato a Linate! Comincia finalmente l’avventura rossonera del classe 2002 svizzero – VIDEO

Jashari è finalmente atterrato a Linate: il centrocampista svizzero è pronto a cominciare la sua nuova avventura in rossonero

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato! Come riportato in esclusiva da Milannews24, Ardon Jashari è appena atterrato all’aeroporto di Linate, pronto a diventare ufficialmente un nuovo e cruciale tassello del Milan. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi rossoneri, che hanno seguito con trepidazione la lunga trattativa per portare a casa questo giovane e promettente talento della nazionale svizzera.

L’arrivo di Jashari rappresenta una vittoria significativa per il calciomercato Milan e, in particolare, per il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per concretizzare questo trasferimento. La sua determinazione, unita alla ferma volontà del giocatore di vestire la prestigiosa maglia del Diavolo, è stata la chiave per superare ogni ostacolo. Jashari ha spinto in maniera decisa per questo trasferimento, dimostrando un attaccamento e una voglia di Milan che non sono passati inosservati.

🛬 Ardon Jashari has landed in Milano at the Linate airport. 🇨🇭🔴⚫️



📹 @SkySportpic.twitter.com/dja403H5AZ — Milan Matters (@MilanMatters) August 5, 2025

Con l’atterraggio a Linate, il calciatore è ora a un passo dal coronare il suo sogno. Nelle prossime ore, sono attese le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri. Sarà un momento emozionante sia per il giocatore che per i tifosi, che vedranno finalmente concretizzarsi un acquisto che promette di rafforzare ulteriormente il centrocampo del Milan.

L’innesto di Jashari arriva in un momento cruciale per il club, che sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri sta plasmando una squadra competitiva e ambiziosa. La visione tattica di Allegri si sposa perfettamente con le qualità del centrocampista svizzero: la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua intelligenza tattica lo rendono un profilo ideale per il modulo e la filosofia di gioco che Allegri intende implementare.

La società rossonera, guidata dalla lungimiranza di Igli Tare, ha dimostrato ancora una volta di saper individuare e attrarre i migliori talenti emergenti nel panorama calcistico internazionale. L’investimento su Jashari non è solo un acquisto per il presente, ma una mossa strategica in chiave futuro, garantendo al Milan un giocatore con ampi margini di crescita e la potenzialità di diventare un pilastro del club per molti anni a venire. La sua giovane età, unita alla già notevole esperienza internazionale maturata con la Svizzera, lo rende un prospetto di assoluto valore.

I tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo, di ammirare le sue giocate e di celebrare i suoi primi successi con la maglia del Milan. L’attesa è quasi finita: Ardon Jashari è qui, e il suo cammino con il Diavolo sta per iniziare. Questo acquisto, fortemente voluto e finalmente concretizzato, infonde nuova fiducia e ottimismo nell’ambiente rossonero in vista della prossima stagione. Il Milan è pronto a ruggire, con Jashari al centro del suo centrocampo!