Sinner vince gli Australian Open 2024, il tennista incredulo: «Primo titolo Slam, non ho parole» – FOTO

Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, ha esultato sui propri profili social dopo la vittoria degli Australian Open 2024, primo titolo Slam della sua carriera:

Never, stop, fighting!

My first Grand Slam title, lost for words, forza!!!!!! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/y8R8eJ1VTh

— Jannik Sinner (@janniksin) January 28, 2024