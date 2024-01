Jacobelli in vista di Milan-Atalanta: «Ci aspettiamo tanto spettacolo. Pioli…». Le parole del giornalista sul match di questa sera

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW della sfida di questa sera di Coppa Italia tra Milan ed Atalanta. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Intanto vorrei iniziare con un tema che affrontiamo da anni e continueremo a ribadirlo, la formula di questa Coppa Italia deve cambiare. In Spagna hanno applaudito il Barcellona in trasferta perché un club di divisione minore è onorato di affrontare una squadra come il Barça. Qui in Italia non ci vogliono sentire, ma noi insisteremo sempre. Questa sera ci aspettiamo tanto spettacolo dalla sfida tra Milan e Atalanta, Gasperini è arrivato per due volte alla finale e può essere un obiettivo, così come lo deve essere per il Milan. Pioli ancora una volta ha dimostrato quanto fossero ingenerose le critiche nei suoi confronti e si stanno vedendo anche tanti ragazzi cresciuti nella Primavera di Abate. Ci aspetta una gran bella partita».