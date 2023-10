Jacobelli avvisa il Milan: «In caso di sconfitta con il PSG…». Le parole del giornalista sulla situazione in casa rossonera

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW del Milan dopo la sconfitta con la Juventus e in vista del big match di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole:

«Quando si affronta la Juventus in una sfida così importante e si gioca più di metà partita con un uomo in meno si paga il pedaggio. Il risultato invece è importante per la Juventus, che dopo la sconfitta con il Sassuolo ha cambiato marcia. Mi è piaciuto il fatto che Allegri abbia mandato in mezzo alla mischia un ragazzo molto promettente come Huijsen. Tornando al Milan, in caso di sconfitta con il Paris Saint Germain la situazione si complicherebbe parecchio. I rossoneri però penso cercheranno la vittoria perché la gara è alla portata»