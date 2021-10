Juric: «Vi svelo il mio pensiero su Tommaso Pobega»

Secondo Juric Tommaso Pobega ha grandissime qualità e grandi margini di miglioramento: il Milan osserva attentamente

Ivan Juric, tecnico del Torino, nella conferenza stampa di vigilia del derby contro la Juve ha parlato in questi termini di Tommaso Pobega:

«Ha grandi margini di miglioramento, come tanti altri. Pobega non era titolare fisso nello Spezia, per lunghi periodi faceva panchina. Può crescere tanto, così come Mandragora, Lukic, Aina, Buongiorno, Singo e Bremer: sono giovani, quando li vedo allenare è una gioia per me. Hanno margini di crescita perché si applicano. Sono tutti giovani, possono crescere tanto e ci vuole un po’ di fortuna. Ultimamente ci gira male, ma possiamo crescere tanto magari mettendo giocatori ancora più forti».