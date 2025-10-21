Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite: il comunicato del Bologna sulle condizioni del tecnico

Italiano, tecnico del Bologna, è stato ricoverato in ospedale per una polmonite: le ultime sulle condizioni dell’allenatore dei felsinei

Brutte notizie in casa Bologna. Il tecnico Vincenzo Italiano, il cui nome era stato accostato con insistenza al Milan la scorsa estate prima dell’arrivo di Allegri, è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite batterica.

Il club felsineo ha prontamente precisato che non si tratta di Covid e ha rassicurato sulle sue condizioni, che sono in netto miglioramento.

Italiano ricoverato per una polmonite: il bollettino

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna, che entra nel dettaglio del ricovero: «Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia… a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica».

L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Il Bologna ha concluso la nota specificando che: «Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club».