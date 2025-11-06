Italiano torna in panchina dopo il periodo in ospedale, che bella notizia: la sfida d’Europa League in programma. Le ultimissime notizie

Grande attesa in casa Bologna per il rientro in panchina di Vincenzo Italiano. Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute, il tecnico è vicinissimo a riprendere il suo posto in occasione della sfida di Europa League contro il Brann Bergen.

A dare l’annuncio, con la dovuta cautela legata alle condizioni meteorologiche, è stato il vice allenatore, Daniel Niccolini, durante la conferenza stampa della vigilia: «Meteo permettendo, domani tornerà in panchina Vincenzo Italiano». Un’affermazione che ha subito scaldato l’ambiente rossoblù.

Il percorso di recupero del tecnico è stato lungo e delicato. Italiano era stato ricoverato lo scorso 20 ottobre presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna a causa di una polmonite, venendo dimesso una settimana dopo. Nonostante la degenza, il tecnico non ha mai smesso di seguire la sua squadra. Dapprima dall’ospedale, ha assistito alla vittoria europea di Bucarest contro la Dinamo (terminata 2-1) e alla partita contro la Fiorentina. Successivamente, ha seguito i suoi ragazzi dagli spogliatoi nelle gare di campionato contro Torino e Parma.

Il segnale più incoraggiante è arrivato proprio questa mattina, a poche ore dal match europeo. Vincenzo Italiano ha tolto la mascherina protettiva e ha parlato alla squadra, un momento emotivamente significativo per il gruppo. Subito dopo, ha assistito all’allenamento da bordo campo, pur lasciando la direzione pratica della seduta al suo vice Niccolini.

Il suo rientro in panchina non sarebbe solo un fatto tecnico, ma un’importante iniezione di morale per il Bologna, che si appresta a giocare una partita cruciale in Europa League. La sua presenza è un tassello fondamentale per affrontare al meglio gli impegni che attendono i rossoblù.