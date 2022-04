Italiano e Pioli: la sfida tra i due tecnici. Ecco le parole del tecnico rossonero

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan su Vincenzo Italiano. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«L’anno scorso con lo Spezia è stata la nostra peggiore prestazione, non siamo scesi in campo. All’andata abbiamo giocato un’ottima partita ma abbiamo commesso errori individuali difensivi. Lui è un ottimo allenatore e sta facendo un grande lavoro. Dobbiamo cercare di metterli in difficoltà».

