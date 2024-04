Italiano torna sulla sconfitta contro il Milan: «Non abbiamo fatto male, loro ti castigano! Su Milenkovic..»

Intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina Atalanta, Italiano è tornato sulla sconfitta contro il Milan in campionato

Le parole di Italiano, intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina Atalanta. L’allenatore è tornato sulla sconfitta contro il Milan in campionato:

LE PAROLE – «Giocando contro Leao puoi studiare il modo di arginarlo, ma lui ha fatto gol a difese alte, basse, strutturate, rapide… Quella partita non l’abbiamo fatta male, due disattenzioni non ci hanno permesso di fare punti. Quando si fa la fase di non possesso serve concentrazione. Col Milan non abbiamo fatto tanti errori, ma loro ti castigano. Oggi siamo cresciuti. Ed è tutto specchio dell’allenamento, che per me è sacro»