Italiano a DAZN: «Potevamo creare più pericoli e fare meglio, quest’aspetto del Milan che avevo in mente è stato confermato»

Italiano a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna a pochi minuti dal termine del match contro il Milan. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Bologna, Italiano, allenatore del club felsineo, ha dichiarato:

LE PAROLE – «Non mi è dispiaciuto il primo tempo. Potevamo creare più pericoli, nel secondo mi aspettavo un cambio di passo. Dobbiamo lavorare sul ritmo e gli inserimenti dei nuovi. Il Milan ha fatto il blocco basso, ce lo aspettavamo: ripeto che avremmo potuto spingere di più nel secondo tempo».