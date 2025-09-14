Italiano a DAZN: «La sosta nazionali ci ha rallentato, dobbiamo migliorare in fase di possesso. Oggi contro il Milan voglio vedere...»

Italiano a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Bologna, Italiano, allenatore del club felsineo, ha dichiarato:

LE PAROLE – «Dobbiamo migliorare in fase di possesso, siamo ovviamente solo alla terza giornata. La sosta per le nazionali ci ha rallentato: oggi siamo qui per vedere a che punto siamo. Castro? Giochiamo bene se è in giornata. Dovrà farci una mano sottoporta. Bernardeschi? Qua è un calcio diverso rispetto al Canada, ci sarà spazio per tutti».