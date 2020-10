Italia Under 21, tre gare a novembre: impegnati Gabbia e Tonali

L’Italia Under 21 giocherà una gara in più a novembre: una notizia che riguarda i rossoneri Matteo Gabbia e Sandro Tonali

L’Italia Under 21 sarà impegnata in tre gare nel mese di novembre. Si giocherà infatti giovedì 12 novembre il match tra Islanda e Italia, gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo in programma lo scorso 9 ottobre e rinviata dalla UEFA dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena.

Il programma degli Azzurrini quindi prevedrà tre partite. A questa infatti si aggiungono domenica 15 novembre la sfida contro il Lussemburgo e quella del 18 novembre contro la Svezia, ultimo incontro del girone. Sarà un mese ricco di impegni quindi per i rossoneri Matteo Gabbia e Sandro Tonali.