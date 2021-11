Italia u20, i convocati di Alberto Bollini per il Torneo 8 Nazioni

Alberto Bollini, commissario tecnico dell’Italia Under 20, ha diramato la lista completa dei convocati azzurri per il Torneo 8 Nazioni

L’Italia u20 si prepara a tornare in campo. Gli azzurrini saranno impegnati, l’11 e il 15 novembre, contro Repubblica Ceca e Romania per il Torneo 8 Nazioni. Alberto Bollini ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno.